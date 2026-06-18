広島県・第二の都市、福山市の市街地から車で南へ約30分。今回訪ねたのは、万葉集の時代から、瀬戸内海を行き来する船の「潮待ちの港」として栄えた鞆の浦（とものうら）です。都会には珍しい豊かなコミュニティが話題となっている名物賃貸「高円寺アパートメント」（東京都杉並区）での暮らしを経て、このまちへの移住を果たした長田涼（ながた・りょう）さん、果穂（かほ）さん夫妻（ともに30代）に、移住を決めた経緯やリノベー