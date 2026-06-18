平野レミ”無配慮発言”に孫から叱責「信じられない！」 義娘・和田明日香が告白
料理家で食育インストラクターの和田明日香（39）が、16日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。姑にあたる料理愛好家・平野レミ（79）の“セクハラ発言”に言及した。
【写真あり】「似てきてる？？」上野樹里＆平野レミの“嫁姑”ショット
この日のテーマは「アクティブバイスタンダー」（行動する傍観者）。番組は冒頭で、いじめやハラスメント、痴漢などを見て見ぬフリではなく、何らかの方法で介入し、事態の悪化を防ごうとする人を指し、2024年以降、ハラスメント対策の新しいかたちとして注目されていることを説明。アクティブバイスタンダー協会の専門家を招き、出演者が語り合った。
専門家は、「アクティブバイスタンダー」の具体的な行動として5つを紹介。第三者に助けを求める、被害者を孤独にしないように寄り添う、記録やメモを残してレコーディングする、まちがいを直接指摘する、まったく違う話題で会話をすり替えて自分を守ることを解説した。
MCを務めるお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（56）から「義理のお母さんの平野レミさんが、なんかちょっと仮にデリカシーのないアプローチを誰かにしてるとした場合、注意できます？」と聞かれ、和田は「もちろんです」ときっぱり答えた。
平野について「もうみなさん知ってのとおりあのキャラなので、ご飯屋さんに行ってみんなでご飯を食べていても、すぐ店員さんに『結婚してんの？子どもいんの？』とか言うんですよ…おばちゃんがらみみたいなのをするんですよね」と説明。「それですごく嫌な顔をされてたことは幸い今までないですけど、『いやお母さん！それ今言ったら失礼だから！』って言うし、心くん世代の娘がいる」と、この日ゲストで登場していた18歳の寺田心の世代に触れ、「一番先にキレてます。若い世代はやっぱりそういうのにすごく敏感で、『信じられない！』みたいな感じで、私よりも子どもたちのほうに怒られていることが多いです」と明かした。
【写真あり】「似てきてる？？」上野樹里＆平野レミの“嫁姑”ショット
この日のテーマは「アクティブバイスタンダー」（行動する傍観者）。番組は冒頭で、いじめやハラスメント、痴漢などを見て見ぬフリではなく、何らかの方法で介入し、事態の悪化を防ごうとする人を指し、2024年以降、ハラスメント対策の新しいかたちとして注目されていることを説明。アクティブバイスタンダー協会の専門家を招き、出演者が語り合った。
MCを務めるお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（56）から「義理のお母さんの平野レミさんが、なんかちょっと仮にデリカシーのないアプローチを誰かにしてるとした場合、注意できます？」と聞かれ、和田は「もちろんです」ときっぱり答えた。
平野について「もうみなさん知ってのとおりあのキャラなので、ご飯屋さんに行ってみんなでご飯を食べていても、すぐ店員さんに『結婚してんの？子どもいんの？』とか言うんですよ…おばちゃんがらみみたいなのをするんですよね」と説明。「それですごく嫌な顔をされてたことは幸い今までないですけど、『いやお母さん！それ今言ったら失礼だから！』って言うし、心くん世代の娘がいる」と、この日ゲストで登場していた18歳の寺田心の世代に触れ、「一番先にキレてます。若い世代はやっぱりそういうのにすごく敏感で、『信じられない！』みたいな感じで、私よりも子どもたちのほうに怒られていることが多いです」と明かした。