今季の楽天は、昨季ベストナインの宗山塁のケガや、前田健太、ボイトの不調など主力級の誤算が響いてチームは最下位に低迷。深夜に三木監督の交代を発表し、その後、首脳陣の配置転換を断行したが、現場の混乱は収まっていない。チームは63試合を終えて23勝39敗1分けの借金16。5月以降もテコ入れを図ったが、劇的な改善は見られず、厳しい戦いを強いられていた。【写真】石井一久GMが親しくするヤクルト出身監督ダルビッシュ有や