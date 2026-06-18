プルマン東京田町は、「サマーハイティー」を6月1日から8月31日まで提供している。プランはフリーフローの内容が異なる3種類で、最大38種類の飲み物を用意する。シャンパンとロゼワイン8種、スパークリングワイン2種、ジャパニーズクラフトジン「ROKU」のカクテル、ビール、赤白ワイン「セニョリオ デ オルガス」、ロンネフェルトの紅茶14種、コーヒー、ソフトドリンクなどをそろえる。料理はメインダイニング「KASA」が監修し、カ