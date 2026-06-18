投手専念は5試合ぶり【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板して6回7安打4失点。7勝目の権利を持って降板した。規定投球回には届かなかったものの防御率1.47。今季最速タイ101.0マイル（約162.5キロ）を記録した。左膝の状態が心配される中での登板となったが、初回は先頭ディアスをフォーシームで空振り三振に仕留めるなど、最