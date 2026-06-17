2026年4月2日、スバルは米国ニューヨークで開催された2026ニューヨークインターナショナルオートショーにおいて、新型BEV「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。 スバルとトヨタが共同開発したこのモデルは、3列シートを備えており、北米市場への導入が予定されているのが特徴です。 ゲッタウェイは日本国内でも大きな話題を呼んでいるようですが、具体的にはどのような反響