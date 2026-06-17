市議会が長時間ストップし厳しい表情を浮かべる松尾市長（右）＝１７日、鎌倉市議会鎌倉市が弁護士から違法性を指摘されながら県有地を流鏑馬けいこ場として特定の団体に無償でまた貸しした問題を巡り、市が市議会の一般質問への答弁を準備できず、今月いっぱい一般質問を再開ができない見通しとなった。６月定例会はすでに１カ月の会期延長を決めているが、さらに日程の大幅組み替えも迫られる。１７日の本会議で中沢克之議長は