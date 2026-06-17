アスコット競馬場は17日、ロイヤルアスコット2日目の馬場状態を「Good to Firm（良〜やや硬め）」と発表した。絶好の馬場状態水曜朝まで乾燥した天候が続き、開催期間中も概ね好天が見込まれている。金曜日には一時的なにわか雨の可能性があるものの、大きな天候悪化は予想されていない。気温は木曜日まで22〜26度前後で推移し、その後はさらに上昇する見通し。ロイヤルアスコットは引き続き良好な馬場状態の中で行われそう