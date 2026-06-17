映画「ゴーヤーちゃんぷるー」(衛星劇場) 明治という激動の社会を舞台に、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走した型破りな2人のナースの姿を描く連続テレビ小説「風、薫る」。3月より放送中の同作で、見上愛と上坂樹里が演じる主人公に大きな影響を与えることとなる貴婦人・大山捨松を演じているのが多部未華子だ。多部は初登場からドレス姿でダンスを披露するなど、可憐さとかっ