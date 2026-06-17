サイズが大きい「紅象牙」を手にする臼井さん＝１２日、平塚市徳延神奈川県内での栽培は珍しいマンゴーが、平塚市徳延の「臼井園芸」のハウスで収穫時期を迎えている。「湘南マンゴー」として商標登録されている逸品が次々と実り、代表の臼井秀企さん（６２）は「例年にも増しておいしくできている。ぜひ食べてほしい」と、連日作業に当たっている。臼井園芸は、果皮がリンゴのように赤いアップルマンゴー「アーウィン」や、サ