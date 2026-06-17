杏里さんが歌った「オリビアを聴きながら」、南沙織さんの「春の予感」、松田聖子さんの「天使のウィンク」など、数々のヒット曲を世に送り出したシンガーソングライターの尾崎亜美さん（69）が6月18日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】今年デビュー50周年を迎えた尾崎亜美さん尾崎さんは今年デビュー50周年を迎え、歌手としてはもちろん、ヒットメーカーとしても