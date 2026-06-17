レイズとのカード2戦目【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打なら3試合ぶり。明日17日（同18日）には先発登板が予定されている。大谷は前日のカード初戦で4打数無安打に終わり、2試合ノーヒットとなった。得意の6月はここまで打率.378、4本塁打10打点、OPS1.265となっている。ドジャースはロ