ひょうたん親善大使に選ばれた（右から）荻原さん、遠藤さん、酒井さん＝１３日、おおい中央公園大井町の魅力をＰＲする第２９代「ひょうたん親善大使」に町内の会社員遠藤渚央さん（２２）、横浜市南区の大学生荻原玲さん（２０）、東京都品川区の大学生酒井やえさん（２０）が選ばれた。例年は２人を任命してきたが、町制施行７０周年の今年は３人に拡大。８月の「大井よさこいひょうたん祭」をはじめとしたイベントで活動す