上瀬谷通信施設跡地（資料写真）来年の国際園芸博覧会（園芸博）に向けた機運を醸成しようと、横濱花博連絡協議会（露木晴雄会長）は２０、２１の両日、フラワーフェス２０２６を園芸博会場の上瀬谷通信施設跡地（横浜市瀬谷区）で開催する。４回目を迎える今年は、恒例のキッチンカーやブース出展のほか、地元高校生や公募団体によるステージイベントやワークショップなどを展開。スペシャルライブとして２０日に鈴木亜美さん