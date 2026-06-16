アメリカ、カナダ、メキシコの共同で開催されている2026W杯。すでにグループステージがスタートしており、日本代表は初戦でオランダ代表と対戦。互いに得点を挙げ、最終的に2-2のドロー決着となった。そんなオランダ戦で得点を挙げたのが、フランス2部のスタッド・ランスでプレイする中村敬斗だ。57分に久保建英がポケットを取り相手を引き付けると、パスを受けた中村がペナルティアーク付近から右足一閃。GKは反応して手を伸ばし