トップスの激レアカード「Dynamic Duels」が予約開始に米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」は、ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の激レアカードを15日（日本時間16日）の12時に予約開始した。「2026 Topps Dynamic Duals Baseball」には「Dynamic Duels」と名付けられた激レアカードが含まれており、中世の騎士や決闘をモチーフにしたデザインとなっている。大谷とジャッジは「Dy