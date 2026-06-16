5月19日、東京・渋谷の「GMOYours・フクラス」で、『財界BEST AI AWARD 2026』が行われた。受賞企業を祝福しようと、上場企業のトップや役員、AI関連のベンチャー企業経営者など、約300名が会場に詰め掛けた。 財界BEST AI AWARD 2026 受賞企業 ◇最優秀賞◇ LegalOn Technologies 奥村友宏・LegalOn Technologies執行役員・CCO ◇優 秀 賞◇ Ridge-i 市來和樹・Ridge-i常務取締役