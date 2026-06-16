7月24日より全国公開する『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズが、7月10日より順次販売されます。映画に登場するキャラクターや衣装をまとったマスコット、映画デザインのキャラクターをモチーフにしたグッズが多数登場する中で、「人の心がない」ととあるアイテムが話題になっています。人魚のうろこ〜永遠のお守り〜(770円)話題のアイテムは「人魚のうろこ〜永遠のお守り〜」(770円)。クリア素材の美しい「