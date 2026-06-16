シャープは、2026年度の事業戦略について説明。2027年度の財務指標に掲げた営業利益800億円の計画を維持する一方、EVやAIサーバーなどの新規事業において、2030年度には2000〜3000億円の売上規模を目指す方針を打ち出した。また、2026年度下期からは、白物家電を対象にしたエージェンティックAIサービスを新たに開始する計画を発表。家電同士が連携しながら、能動的に利用者の困りごとを解決する提案を進めるという。シャープ 社長