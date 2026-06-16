レインズインターナショナルが展開する「牛角」は6月22日から平日限定で、「スタミナWガーリックカルビ」を1人1皿プレゼントするキャンペーンを全国の牛角店舗(沖縄県、他一部店舗をのぞく)で実施する。「スタミナWガーリックカルビ」1皿プレゼント6月22日〜7月14日までの平日限定で、「焼肉酒場セット」(2,178円)を注文した人を対象に、スタミナWガーリックカルビ(ハーフサイズ)を1人1皿プレゼントする。利用する際は、牛角公式ホ