セブン‐イレブン・ジャパンは6月22日から、ドリンク1本が実質無料となるキャンペーンを実施する。セットで買うと対象ドリンク1本無料実施期間は2026年6月22日〜6月26日の5日間。おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入で、対象ドリンクいずれか1本分を値引きする。レシート発券ではなく、レジにてその場で自動値引きとなる。冷凍ケース内のおにぎりは対象外。対象ドリンクは、「NOPE(600ml)」、「ヘルシア うまみ緑茶(500ml)」、