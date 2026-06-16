若林隆信、笠井駿、伊藤翔大の3氏が入閣…大森剛監督をサポート全日本野球協会などは16日、「第7回WBSC U-15ワールドカップ」（9月25日〜10月4日、メキシコ・メリダ）に出場する侍ジャパンU-15日本代表チームのコーチングスタッフを発表した。若林隆信、笠井駿、伊藤翔大の3氏が大森剛監督をサポートする。若林氏は中日、広島でプレーし、現在は中学硬式野球「福岡玄界灘ボーイズ（福岡ソフトバンクホークスジュニアユース）」