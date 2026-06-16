スノーボード男子ハーフパイプで、2月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した戸塚優斗（24＝ヨネックス）が16日、東京都世田谷区にある母校の日体大を表敬訪問。今月10日にKアリーナ横浜で開催されたライブで、大ファンを公言する男3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」のメンバーと初対面を果たしたことを報告した。ライブに合わせ、右手5本の指に緑色のネイルを施したという戸塚。競技では数々の大舞台で力を発揮してき