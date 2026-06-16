スノーボード男子ハーフパイプで、2月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した戸塚優斗（24＝ヨネックス）が16日、東京都世田谷区にある母校の日体大を表敬訪問。今月10日にKアリーナ横浜で開催されたライブで、大ファンを公言する男3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」のメンバーと初対面を果たしたことを報告した。

ライブに合わせ、右手5本の指に緑色のネイルを施したという戸塚。競技では数々の大舞台で力を発揮してきたが、大森元貴をはじめ“推し”との対面に「あいさつされました。緊張し過ぎて、何を言っているか分からなかったですね」と苦笑い。メンバーからは、戸塚がファンでいることを逆に感謝されたといい、「“いつもありがとうございます”って言っていただいて…。ああっとなって」と振り返った。

6月9日には18年平昌、22年北京五輪代表だった今井胡桃さん（26）との結婚を発表。実はこの6月9日も、ミセスの公式ファンクラブ「Ringo Jam」が発足した記念日で、今年は10周年の節目だったという。普段からネイルを施してくれる胡桃さんもミセスの大ファンで、超高倍率のライブチケットを「全部当ててくれる。自分は当たらないので、いつも奥さんに乗っかって行っている感じです」。競技以外でも、最愛の妻に支えられていることに感謝した。