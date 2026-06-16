ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（以下、ポッカサッポロ）の公式「X」アカウントが、レモン果汁調味料「ポッカレモン100」オリジナル製氷器を紹介。SNS上で「欲しい！」という声が多数上がっています。【画像】かわいすぎ…！「欲しい！」の声続出のポッカレモン100製氷器オリジナル製氷器に「かわいい！」の声続出ポッカサッポロの公式サイトでは「ポッカレモン100」について、「開栓後は、賞味期限にかかわらず、冷蔵庫