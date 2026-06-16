ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（以下、ポッカサッポロ）の公式「X」アカウントが、レモン果汁調味料「ポッカレモン100」オリジナル製氷器を紹介。SNS上で「欲しい！」という声が多数上がっています。

【画像】かわいすぎ…！ 「欲しい！」の声続出のポッカレモン100製氷器

オリジナル製氷器に「かわいい！」の声続出

ポッカサッポロの公式サイトでは「ポッカレモン100」について、「開栓後は、賞味期限にかかわらず、冷蔵庫に入れて1〜2週間以内に使い切ってください」と案内されています。あるXユーザーが、使い切れない「ポッカレモン100」をジップ付き保存袋に入れて冷凍していることを投稿すると、「いいアイデア！」「目からウロコ」と大きな反響がありました。

反響を受け、ポッカサッポロの公式アカウントは、「使い切れない代表の『ポッカレモン100』が冷凍できると知られて、使ってもらえるのがとてもうれしい今日この頃」「もし、オリジナル製氷器のプレゼント企画があったらご興味ありますかね？ いいねやリプの反響によって前向きに検討します」とコメントし、レモンの形のオリジナル製氷器を写した写真を投稿しました。

投稿には、「かわいすぎる、欲しい」「欲しい！買いたいです」「商品化してください」「欲しいです。みなさんおっしゃってるようにプレゼントより販売してほしいです」「見つけたら即買いします」と、絶賛する声が続々と上がりました。

投稿は83万回以上表示され、2万4000件の「いいね」を獲得。「いろいろなサイズでふたができるとうれしいです」「大さじ1、小さじ1の量のものがあればうれしいです」「小さい粒でシリコンで作ってもらえたらとてもうれしいです！」など、さまざまなリクエストも寄せられています。