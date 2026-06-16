●「悪役」に最も近い存在として描かれる登場人物 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで配信)の第9話が、15日に放送された。今回、新たな情報が提示された。キーワードは「ザネリ」。『銀河鉄道の夜』に登場する人物の名前だ。そして、そ