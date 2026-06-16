14日の北中米ワールドカップ・グループリーグ第1節で負傷交代した日本代表MF久保建英(ソシエダ)について、日本サッカー協会(JFA)の広報担当者は15日、久保が同日午後に病院で検査を受けたことを明かした。日本代表はオランダ戦から一夜明け、15日にアメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設でU-19日本代表と練習試合を実施した。オランダ戦で途中出場だった選手や出場しなかった選手を中心にメンバーが組まれており、先発組