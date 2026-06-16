オランダ戦負傷交代の久保建英、翌日に病院で検査実施…板倉「歩いていた。軽症でいてほしい」
14日の北中米ワールドカップ・グループリーグ第1節で先発した日本代表MF久保建英(ソシエダ)は後半30分に負傷交代した。15日、日本サッカー協会(JFA)によると、久保は病院に検査に行ったことが明らかになった。
日本代表はオランダ戦から一夜明け、15日にアメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設でU-19日本代表と練習試合を実施した。オランダ戦で途中出場だった選手や出場しなかった選手を中心にメンバーが組まれており、先発組も施設には姿を見せていたが、久保とFW上田綺世の2人はメディアへの公開の時間帯には姿を見せなかった。
キャプテンのDF板倉滉(アヤックス)は「タケ自身、昨日より今日のほうが落ち着いていると話もしていた」と久保との会話の内容を明かした。「まだ僕もどんな感じかわからない。できるだけ軽症でいてほしい。(自分で)歩いていた」と無事を願っていた。
オランダ戦に先発した久保は、後半26分に相手選手と激しく衝突した。左ひざを痛めたと見られ、自らタッチラインの外に出ると、30分に交代。ベンチまで歩いて帰る際には足を引きずっている様子も見せていた。
(取材・文 石川祐介)
日本代表はオランダ戦から一夜明け、15日にアメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設でU-19日本代表と練習試合を実施した。オランダ戦で途中出場だった選手や出場しなかった選手を中心にメンバーが組まれており、先発組も施設には姿を見せていたが、久保とFW上田綺世の2人はメディアへの公開の時間帯には姿を見せなかった。
オランダ戦に先発した久保は、後半26分に相手選手と激しく衝突した。左ひざを痛めたと見られ、自らタッチラインの外に出ると、30分に交代。ベンチまで歩いて帰る際には足を引きずっている様子も見せていた。
(取材・文 石川祐介)