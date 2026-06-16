岸谷蘭丸、ゆうちゃみにDMを送るも…「まだ返ってきてないです」まさかの告白にツッコミ続出

6月12日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸による授業「絶滅したネアンデルタール人に学ぶAIとの向き合い方」後半戦が放送された。

授業では、ネアンデルタール人の「狭いコミュニティのせいでコミュニケーションの能力が磨かれなかった」「コミュニティに依存し、情報共有が皆無だった」というしくじりから、岸谷は現代のAI時代を生き抜く対処法として「面倒臭いと思っても会食に行こう！飲み会での上司の自慢話も1つの情報である！」と提言。

これに対し、平成ノブシコブシ・吉村崇は「それはナシだよ」と頭を抱え、「Z世代が『やらない』『ダサい』って言ってたじゃない」「散々バカにされたよ」「ずっと“古い人間”って言われてた」と猛反論し、スタジオは爆笑に包まれた。

そんななか、オードリー・若林正恭から「蘭丸先生は会食をやってるってこと？」と聞かれた岸谷は、「僕はもう大会食ですね」と回答。

会食相手について「取引先・仕事先・テレビの人・政治家もいますね」と語った岸谷は、続けて「ギャルとかもあります」と明かし、「ゆうちゃみと会食をセッティングしようとしてDMしたら、まだゆうちゃみからDM返ってきてないです」とまさかの告白をした。

一同から「（お見送り芸人）しんいちじゃん」「ナンパしてるだけじゃん」と鋭いツッコミが入り、スタジオ爆笑の展開になっていた。