レルヒは、ぽんしゅ館 唎酒番所の利用料金を7月1日に改定する。現行5枚500円のコインを5枚1,000円に値上げする。開業から31年間価格を維持していたが、想定を大幅に上回る物価高騰から値上げを行う。対象はぽ越後湯沢驛店、長岡驛店、新潟驛店の唎酒番所。1杯あたり唎酒コイン1枚から試飲できる運用は継続する。値上げに伴い、日本酒コンシェルジュによる提案や、唎酒銘柄とフードのペアリング、酒器の違