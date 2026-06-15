難敵との初戦で勝ち点１をもぎ取った日本代表に拍手を送るサポーター＝１５日、横浜ブルク１３サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で、１次リーグＦ組の日本代表は１４日（日本時間１５日）、初戦のオランダ戦に臨み、２─２で引き分けた。パブリックビューイング（ＰＶ）が行われた桜木町駅前の映画館「横浜ブルク１３」（横浜市中区）には、午前５時のキックオフにもかかわらずサポーター約３５０人が集結。巨大