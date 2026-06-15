難敵との初戦で勝ち点１をもぎ取った日本代表に拍手を送るサポーター＝１５日、横浜ブルク１３

サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で、１次リーグＦ組の日本代表は１４日（日本時間１５日）、初戦のオランダ戦に臨み、２─２で引き分けた。パブリックビューイング（ＰＶ）が行われた桜木町駅前の映画館「横浜ブルク１３」（横浜市中区）には、午前５時のキックオフにもかかわらずサポーター約３５０人が集結。巨大スクリーンで躍動する選手たちに熱い声援を注いだ。

対戦相手のオランダは、Ｗ杯で過去３度の準優勝を誇る強豪国。持ち味の堅守を発揮し、欧州予選を無敗で勝ち抜いて本大会へ駒を進めてきた。「格上」との激突を前に、ＰＶ会場を訪れた飲食店経営の川上伸明さん（３７）＝同市港北区＝は「必ず勝つ」とエール。大好きな前田大然選手と同じ髪型にそろえて、スクリーン前に陣取った。

試合は「オレンジ軍団」にボールを支配される形で進んだ。日本は鈴木彩艶選手のナイスセーブなどで前半を切り抜けるも、後半開始早々に失点を喫して苦しい展開に。ＰＶ会場も静まりかえったが、すぐに中村敬斗選手がゴールを奪い返すと、歓声が沸き起こってお祭り騒ぎになった。