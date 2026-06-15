銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは「彼氏ヅラするおじさん」です。○女子高校生化するおじさん銀座などのクラブに通う男性の多くは、ガールフレンドでも妻でも、またはお友だちでさえもない、ご自身のプライベートには全く無関係で、それゆえに「お気楽」な話し相手としてホステスたちを可愛がっています。頭を空っぽにして、心ゆくまでくつろげる場所。