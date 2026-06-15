ひがしきりんさんの漫画「洗濯するだけでうるさい夫にイラッ！！」がインスタグラムで読者の共感を呼んで話題になっています。【漫画】本編を読む普段はしない洗濯を「やるよ！」と言う夫。しかし、他の家事をしている妻に対して「洗濯物を洗濯機に入れておいて」「娘に洗濯物はないか聞いて」などとうるさい夫に妻は…という内容で、読者からは「これはイラッとする（笑）」などの声が上がっています。次々飛んでくるお願いに