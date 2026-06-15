佐賀県出身の鷲尾伶菜さんが始球式に登場■ヤクルト 4ー0 ソフトバンク（14日・みずほPayPayドーム）「E-girls」の元メンバーで、歌手として活躍する鷲尾伶菜さんが14日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-ヤクルトの交流戦で始球式を務めた。へそ出しスタイルの大胆フォームから投じた一球は、ワンバウンドで捕手のミットへ。「見事だったわ」「可愛いすぎる」と、ファンの間で話題になっていた。鷲尾さんは、ソフトバ