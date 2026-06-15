日本空港ビルデングは、羽田空港第2ターミナルに、「JFA BLUE ZONE」を6月9日から26日まで営業する。「JFA BLUE ZONE」は、日本サッカー協会（JFA）が展開する、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）オフィシャルグッズが購入できるショップ。6月11日に開幕したFIFAワールドカップ2026に合わせて出店する。アパレルやタオル、アクセサリーなど、FIFAワールドカップ日本代表オフィシャルグッズを取り扱う。場所は2階一般エリアマーケッ