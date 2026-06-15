BEVと同一ラインで生産可能にBMWは、車載用水素の新しい貯蔵方式として「BMWハイドロジェン・フラット・ストレージ（BMW Hydrogen Flat Storage）」システムを発表し、燃料電池車（FCEV）の開発を一歩進めた。【画像】BMW初の量産FCEV、まもなく登場？【BMW iX5ハイドロジェン（プロトタイプ）を詳しく見る】全13枚このシステムはモジュール式で、BEVモデル『iX5』の車内において「Gen6」高電圧EVバッテリーと同じスペースに収ま