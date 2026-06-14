初回の第1打席でバークから14号先頭打者HR【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放つなど、3打数1安打3四球の活躍を見せた。試合後、恒例となったインスタグラムを更新。“意外な写真”にファンも注目している。大谷は11日（