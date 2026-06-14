価格高騰が続く昨今、財布の紐は固いだろうが、そんな今だからこそ納得のいく構成のノートPCが見えてくる。目的ごとの、最低限必要な要件を考えつつ、無理なく入手できる現実的な候補をチェックしてみたい。＊＊＊未曾有のメモリ不足も影響してか、2026年はPCの高騰が続く。どうにも食指が動きづらい風向きだが、必要に迫られれば買い替えを検討しなくてはならない。こんな状況だからこそ、コストパフォーマンスを意識しつ