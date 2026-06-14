アメリカン航空は、ダラス・フォートワース国際空港ターミナルCの新ピアの建設を完了した。新設した9つのゲートには、業界最先端の技術を備えた電子搭乗ゲートを導入し、米国の大手ネットワークキャリアとして初めて電子搭乗ゲートを大規模展開する。新ピアには4か所の完全新設ゲートと、改築した5か所のゲートが含まれる。建設はモジュール建築方式を採用し、運用への影響を最小限に抑えながら2年間で完成させた。モジュールは202