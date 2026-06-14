兵庫県南あわじ市の「慶野松原」は、絶景の松林が見られる名勝で、「日本の夕陽百選」にも選ばれています。そんな松林が今、ある存在によって脅かされ、ピンチに瀕しています。 【画像を見る】松林の絶景を脅かす虫『マツノザイセンチュウ』 その原因は、“運び屋”や“侵略者”となり松に害なす虫。本来は１年を通して緑を保つ松の葉が茶色く枯れてしまう現象＝「松枯れ」を引き起こしているというのです。 美しい松林で