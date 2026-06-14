サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会が6月11日（日本時間6月12日）に開幕しました。日本代表の初戦は、日本時間の同月15日に生中継されます。【要注意】病気が隠れている？これが「尿意」を催したときに受診すべき目安です（8つ）ところで、スポーツ観戦時や映画鑑賞時、急に尿意を催した経験がある人は多いのではないでしょうか。その際、「今トイレに行くと大事な場面を見逃してしまう」と思い、我慢した人もいると