【不定期連載】箱根からロス五輪へ〜MGCに挑むランナーの肖像〜第３回浦野雄平（富士通）後編今年２月の大阪マラソンでMGC出場権を獲得。前回のMGCの雪辱を果たすべく、着々と準備を進めているphoto by Aflo箱根駅伝を走ったという事実は同じでも、その物語は一人ひとりまったく違う。区間賞を重ねたスターもいれば、たった一度の出走で思うような成績を残せなかった選手もいる。本連載では、2028年ロサンゼルス五輪代表の座
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