北中米ワールドカップに臨む日本代表に追加招集されたFW町野修斗(ボルシアMG)が13日、グループリーグ初戦オランダ戦(14日)の前日練習に合流し、初めて全体練習に参加した。練習終了後、報道陣の取材に応じた町野は「前回大会でチームとしても個人としても悔しい思いをしているので、戻ってこられたのでピッチの上で僕が招集された意味を示すだけ」と意気込んだ。町野は今月11日、左足首の負傷でチーム離脱が決まったMF遠藤航に