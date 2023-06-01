◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は13日（日本時間14日）、米テキサス州ダラスで14日午後3時（同15日午前5時）キックオフの1次リーグF組初戦オランダ戦の前日練習に臨んだ。独特の緊張感に包まれる中、ランニングの先頭に立ったDF長友佑都（FC東京）は「行くぞ、おい！」と報道陣に呼びかけて鼓舞。5大会連続のW杯へ「カタールW杯で悔しい思いをして