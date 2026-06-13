単年約20億円の契約は今季で終了し放出予想レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手が、トレードの噂が挙がる古巣ヤンキースに対して異例の“謝罪要求”だ。チームが低迷する中でトレード放出の可能性が浮上している38歳の守護神は、因縁のある古巣への移籍について言及。米メディアは退団時のトラブルを振り返りつつ、剛腕が今も怒りを抱えていると報じている。レッドソックスは11日（日本時間12日）の終了時点で27勝