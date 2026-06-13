【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】M!LK、凛々しくレッドカーペット登場◆M!LK塩崎太智「嬉しすぎて滅！」連発スーツ姿で凛々しくレッドカーペットを歩いた5人。しかしながら報道陣の取材に対し、塩崎大智（※「崎」は正式には「たつさき」）は「嬉しすぎて滅！」と