セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、フルーツ×ティー×ミルクが組み合わさった新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」の新商品「ストロベリーベリーベルガモット」と「マンゴーパッションフルーツ」の2種類のフレーバーを6月16日から順次、発売します。【えっ？】フルーツ×ティー×ミルク…味の想像ができない…予想を裏切る“おいしそう”なビジュアルがコレです！「スターバックス FRUITY CHEER