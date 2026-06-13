戦時下の日本で、「観光こそ忘れるな」と説いた、ある官僚がいた。いまでは見失われたその発想は、現代の日本に何を問いかけているのか--。新刊『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。「知るは愛するの始まり」観光することの価値と想像力が、いつ